Il Chivu che non ti aspetti, o forse sì, spunta da un video social registrato da un tifoso, alla Pinetina, a metà settimana e rimbalzato in prima pagina proprio alla vigilia della partita di Cagliari. Regala la reazione colorita e incavolata del tecnico alle parole di uno spettatore che esortava Lautaro a ripetersi in partita, non solo in allenamento. «Rispettate questi che lavorano, non voglio sentire. la domenica o altre cose. Sennò andate a Milanello. Qui si lavora, porca tr.», il tutto scandito da una passeggiata che pare nervosa e condito dagli applausi a Chivu del resto della tribunetta. Indizio di tensione o semplice battuta anti-Milan, giusto per lisciare il pelo al popolo tifoso? Di certo, il tecnico sembra sempre più sicuro di sé, a parole e nelle scelte. 🔗 Leggi su Ilgiornale.it

© Ilgiornale.it - Inter, Chivu a tutto Lautaro. Torna dopo l’avviso ai tifosi