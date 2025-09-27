Inter che novità | Chivu lancia il nuovo acquisto dal primo minuto
Cristian Chivu è pronto a schierare il nuovo acquisto dall’inizio nella trasferta odierna dell’Inter sul campo del Cagliari. Cristian Chivu vuole iniziare nel migliore dei modi la settimana che porta alla sosta per le nazionali di ottobre. La sua Inter oggi è di scena a Cagliari. Una trasferta che ha visto uscire sempre vincitori i nerazzurri negli ultimi anni, ma che nasconde più di qualche insidia. Innanzitutto, il biscione è chiamato a proseguire il filotto delle vittorie iniziato in Champions League contro l’Ajax e proseguito all’ultima di campionato contro il Sassuolo. Mai, finora, la squadra di Chivu è riuscita a bissare un successo in Serie A. 🔗 Leggi su Rompipallone.it
In questa notizia si parla di: inter - novit
GdS - #Inter con cinque novità. #Dumfries da gestire: #Chivu a #Cagliari con la tentazione #LuisHenrique dall'inizio - X Vai su X
Cagliari-Inter, probabili formazioni: grosse novità Chivu, si torna all’antico - facebook.com Vai su Facebook
Materazzi: «Chivu non era la prima scelta dell’Inter. Ma è stato intelligente perché…» - Le dichiarazioni dell’ex difensore nerazzurro In un momento delicato per l’Inter, con il tecnico Cristian Chivu ... Come scrive calcionews24.com
Chivu ritrova Calhanoglu: “È tornato motivato”. La risposta su Frattesi - Domani sera i vicecampioni d’Europa ospiteranno l’Udinese al Meazza, con Cristian Chivu che interviene in conferenza stampa alla vigilia dell’incrocio contro i friulani: “Serve mantenere lo stesso ... calciomercato.it scrive