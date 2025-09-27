Inter che novità | Chivu lancia il nuovo acquisto dal primo minuto

Cristian Chivu è pronto a schierare il nuovo acquisto dall’inizio nella trasferta odierna dell’Inter sul campo del Cagliari. Cristian Chivu vuole iniziare nel migliore dei modi la settimana che porta alla sosta per le nazionali di ottobre. La sua Inter oggi è di scena a Cagliari. Una trasferta che ha visto uscire sempre vincitori i nerazzurri negli ultimi anni, ma che nasconde più di qualche insidia. Innanzitutto, il biscione è chiamato a proseguire il filotto delle vittorie iniziato in Champions League contro l’Ajax e proseguito all’ultima di campionato contro il Sassuolo. Mai, finora, la squadra di Chivu è riuscita a bissare un successo in Serie A. 🔗 Leggi su Rompipallone.it

