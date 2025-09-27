Inter chanche dal primo minuto per Luis Henrique

Opportunità dal primo per Luis Henrique Chivu dovrebbe lanciare Luis Henrique dal 1? nella trasferta di Cagliar. Il giocatore proverà a prendersi l’Inter alla prima grande opportunità in questa stagione. Dumfries dovrebbe sistemarsi in panchina dopo aver giocato tutte le cinque gare della stagione da titolare. A prendere il posto L'articolo proviene da Il Primato Nazionale. 🔗 Leggi su Ilprimatonazionale.it

inter chanche dal primo minuto per luis henrique

