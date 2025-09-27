Inter | blitz in Premier c’è il sì di Chivu

La fumata nera per Lookman ha creato molte difficoltà in casa nerazzurra. Ma a gennaio il club di viale della Liberazione potrebbe andare a prendere un rinforzo in attacco L’ Inter in attacco in questo inizio di stagione sta faticando più del previsto. L’assenza di un calciatore più tecnico si sta sentendo soprattutto con le squadre che si chiudono. Un rinforzo tipo Lookman sarebbe stato fondamentale per i nerazzurri e quindi in viale della Liberazione si è pronti a ragionare su un acquisto simile durante il calciomercato invernale. Molto difficile in questo momento ritornare sul nigeriano e quindi si dovranno valutare profili differenti. 🔗 Leggi su Rompipallone.it

