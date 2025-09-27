Inter arriva il nuovo Mastantuono | sgarbo argentino e firma
L’Inter non dimentica la volontà di portare a Milano un fantasista: il nome giusto passa ancora dall’Argentina ed è il nuovo Mastantuono Cristian Chivu non ha un compito così semplice alla guida dell’Inter. L’allenatore romeno deve trovare la quadratura del cerchio e far sì che tutto vada per il meglio quest’anno, dopo le delusioni della stagione precedente. Peccato che il calciomercato non sia stato per nulla quello delle aspettative e dei primi colloqui con il club e soprattutto che il grande obiettivo estivo non sia arrivato. Le prime uscite in campionato hanno fatto capire perché a Chivu serviva uno come Ademola Lookman, in grado di cambiare tema tattico, inserirsi tra le linee e fare male agli avversari con i suoi inserimenti tra le linee e i suoi dribbling accerchianti. 🔗 Leggi su Rompipallone.it
