Inter a Cagliari un osservato speciale | Caprile nel mirino di Marotta

Con l’arrivo di Cristian Chivu e la stagione in corso che porterà alla scadenza di contratto di Yann Sommer, l’Inter sta iniziando un’alternanza tra il portiere svizzero e Josep Martinez per comprendere le necessità in vista del prossimo campionato. I nerazzurri potrebbero decidere di consegnare lo scettro all’ex Genoa, ma resta comunque un punto interrogativo su chi potrebbe essere il suo sostituto del futuro. Nella giornata odierna, 27 settembre, la Beneamata arriverà a Cagliari per la 5ª giornata di Serie A e proprio alla Domus Arena che osserverà il portiere rossoblù. Come riportato da La Gazzetta dello Sport, l’Inter sarebbe infatti interessata ad Elia Caprile e con Marotta ne osserverà il curriculum e le prestazioni ancor più da vicino. 🔗 Leggi su Forzainter.eu © Forzainter.eu - Inter, a Cagliari un osservato speciale: Caprile nel mirino di Marotta

