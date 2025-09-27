Insulti e minacce all' ex compagna dopo la condanna per stalking viene espulso dall' Italia

27 set 2025

Nei giorni scorsi la questura ha accompagnato in frontiera ed espulso un giovane ragazzo albanese, già condannato per stalking. I poliziotti dell’ufficio Immigrazione stavano monitorando a Forlì la posizione del giovane proprio per il rischio che potesse compiere altri gesti a danno dell’ex. 🔗 Leggi su Forlitoday.it

