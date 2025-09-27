Insulti e minacce all' ex compagna dopo la condanna per stalking viene espulso dall' Italia
Nei giorni scorsi la questura ha accompagnato in frontiera ed espulso un giovane ragazzo albanese, già condannato per stalking. I poliziotti dell’ufficio Immigrazione stavano monitorando a Forlì la posizione del giovane proprio per il rischio che potesse compiere altri gesti a danno dell’ex. 🔗 Leggi su Forlitoday.it
In questa notizia si parla di: insulti - minacce
Botte, insulti, minacce e violenze sessuali sulla compagna: 30enne condannato a dieci anni di carcere
Piazza Gandhi a Rho ritrovo dei “maranza” tra degrado, vandalismo e gare in moto: “E se qualcuno osa riprenderli partono insulti e minacce”
Aversa, insulti e minacce al sindaco Matacena sui social: “Il rispetto è un dovere, non un’opinione”
ROMA, SVASTICHE E INSULTI ANTISEMITI CONTRO IL VICEPRESIDENTE DELLA COMUNITA' EBRAICA: "GUARDATI LE SPALLE" Minacce e insulti e poi, su un foglio, le svastica con accanto la bandiera dello stato. A Roma vandalizzata la sede lo studio l - facebook.com Vai su Facebook
Altre stazioni bloccate con insulti, minacce e violenze. Con la scusa della Palestina, gruppi di teppisti danneggiano i cittadini perbene e attaccano le forze dell’ordine. Vergogna. - X Vai su X
Decimomannu, minacce e insulti alla ex compagna dal 2016: divieto di avvicinamento per un 39enne - Scatta il codice rosso e, di conseguenza, una misura cautelare nei confronti di un 39enne musicista residente a Capoterra. Lo riporta youtg.net
Perseguita e minaccia la ex compagna: “Ti sfregio con l’acido”. Arrestato 47enne - I Carabinieri della Stazione di Rosolini hanno arrestato un uomo di 47 anni, già noto alle forze dell’ordine, in esecuzione di un’ordinanza di applicazione di misura cautelare emessa dal Tribunale di ... Si legge su siracusaoggi.it