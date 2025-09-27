Instagram rompe il feed | il nuovo formato cinema ultra sottile è l’ultima moda Ecco come crearlo
nstagram vive di regole invisibili: la verticalità, la velocità, l’istante che si consuma nello scroll. Ma quando nel compare quella sottile banda orizzontale, tutto si interrompe. È come se qualcuno avesse inserito un trailer cinematografico nel cuore della routine digitale. Il nuovo formato ultra-wide — 5120×1080 pixel — è diventato un linguaggio parallelo, un esperimento estetico che divide e affascina. Non è una funzione ufficiale, e forse proprio qui sta la sua forza. È un gesto di ribellione creativa che sfrutta le pieghe del sistema per dire: “guardami, sono diverso”. Una vera e propria disruption. 🔗 Leggi su Panorama.it
“Can Yaman rompe il silenzio su Instagram: quando le parole pesano più delle immagini”
Clamoroso al Maradona: Geolier rompe con la SSC Napoli Attraverso un post su Instagram, il rapper Geolier ha annunciato l’interruzione della partnership tra la sua società Golden Boys e il club azzurro per la direzione artistica del matchday al Maradona. - facebook.com Vai su Facebook
La canzone nazista che rompe l’algoritmo di Instagram: il caso del nuovo singolo di Kanye West - Questo il titolo del nuovo singolo di Kanye West che sta creando scalpore per il suo orientamento chiaramente filo- Lo riporta fanpage.it
Instagram, a cosa serve il nuovo tasto Repost che sta arrivando su tutti i profili - Sono parecchi e considerando come si muove di solito il social network di Meta sono anche consistenti. Segnala fanpage.it