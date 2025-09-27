nstagram vive di regole invisibili: la verticalità, la velocità, l’istante che si consuma nello scroll. Ma quando nel compare quella sottile banda orizzontale, tutto si interrompe. È come se qualcuno avesse inserito un trailer cinematografico nel cuore della routine digitale. Il nuovo formato ultra-wide — 5120×1080 pixel — è diventato un linguaggio parallelo, un esperimento estetico che divide e affascina. Non è una funzione ufficiale, e forse proprio qui sta la sua forza. È un gesto di ribellione creativa che sfrutta le pieghe del sistema per dire: “guardami, sono diverso”. Una vera e propria disruption. 🔗 Leggi su Panorama.it

© Panorama.it - Instagram rompe il feed: il nuovo formato cinema ultra sottile è l’ultima moda. Ecco come crearlo