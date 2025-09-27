Inserzioni per i 40 anni del Castello di Rivoli

Lidentita.it | 27 set 2025 | 🔊 Ascolta la notizia

Opere commissionate a Guglielmo Castelli, Lydia Ourahmane e Oscar Murillo, visitabili fino a febbraio 2026 a Rivoli Il Castello di Rivoli presenta nel solco dei festeggiamenti per i quaranta anni dalla sua fondazione, la nuova serie “Inserzioni”, un nuovo format volto a commissionare ad artisti contemporanei un’opera pensata per il Castello. La prima edizione del . L'Identità. 🔗 Leggi su Lidentita.it

inserzioni per i 40 anni del castello di rivoli

© Lidentita.it - “Inserzioni” per i 40 anni del Castello di Rivoli

In questa notizia si parla di: inserzioni - anni

inserzioni 40 anni castelloInserzioni, il nuovo progetto d'arte contemporanea del Castello di Rivoli - Nel quadro delle celebrazioni per i suoi quarant’anni di attività, il Castello di Rivoli Museo d’Arte Contemporanea inaugura la nuova serie Inserzioni, un format pensato per affidare ad artisti ... Secondo mentelocale.it

Inserzioni: il Castello di Rivoli celebra 40 anni con nuove commissioni d’artista - Nell’ambito delle celebrazioni per i suoi 40 anni, il Castello di Rivoli Museo d’Arte Contemporanea presenterà, dal 25 settembre 2025, la prima tappa di Inserzioni, un nuovo format espositivo a cura ... Segnala exibart.com

Cerca Video su questo argomento: Inserzioni 40 Anni Castello