Inseguimento a Castelfranco auto si schianta | morto il 27enne Simone Stepich conducente senza patente

La fuga a tutta velocità e lo schianto mortale, grave il conducente. Un sabato pomeriggio di fine settembre si è trasformato in tragedia a Sant’Andrea Oltre Muson, frazione di Castelfranco Veneto, in provincia di Treviso. Due uomini a bordo di un’auto hanno ignorato l’alt intimato da una pattuglia dei carabinieri e, nel tentativo di fuggire a tutta velocità, si sono schiantati contro un palo della luce e successivamente contro un albero, ribaltandosi in un campo. Il bilancio è drammatico: Simone Stepich, 27 anni, trevigiano, è morto sul colpo, mentre il conducente, il 37enne Michele Stepich, originario di Mantova ma residente in Toscana, è rimasto gravemente ferito. 🔗 Leggi su Notizieaudaci.it

