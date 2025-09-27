Insegue automobilista e lo colpisce con una mazza da baseball dopo una lite stradale
Lo ha inseguito dopo una lite stradale. Poi ha impugnato una mazza da baseball e si è scagliato contro il "rivale" e la sua auto. Momenti di paura, vissuto nel tardo pomeriggio di giovedì vicino a viale Trastevere. Un diverbio, presumibilmente legato a questioni di viabilità, è degenerato in una. 🔗 Leggi su Romatoday.it
