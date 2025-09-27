Insegnante condannato a nove anni nel suo pc foto hot di bambini Era stato scoperto dalla moglie

Pistoia, 27 settembre 2025 – È stato condannato a nove anni di reclusione con l’accusa di produzione e detenzione di materiale pedopornografico un insegnante pistoiese di 34 anni, di origine inglese, che da alcuni anni lavorava in alcune scuole private che collaboravano con gli istituti scolastici pubblici. La sentenza è stata emessa lo scorso mercoledì dal Tribunale di Firenze, davanti al gip Agnese Di Girolamo, che ha accolto la richiesta del sostituto procuratore Alessandro Moffa. Oltre alla pena detentiva, i giudici hanno disposto anche l’interdizione perpetua da ogni incarico nelle scuole di ogni ordine e grado, un provvedimento che chiude definitivamente ogni possibilità per l’uomo di tornare a insegnare. 🔗 Leggi su Lanazione.it © Lanazione.it - Insegnante condannato a nove anni, nel suo pc foto hot di bambini. Era stato scoperto dalla moglie

