Inquinamento da ozono a Ravenna 24 sforamenti da inizio anno Legambiente | Superare fonti di energia fossili

Ravenna rispetto all'inquinamento da ozono fa meglio di gran parte del centro nord, ma gli obiettivi di riduzione delle emissioni appaiono comunque lontani. Con 24 sforamenti annuali la città si pone appena al di sotto dei limiti attualmente fissati, che però dovranno essere abbassati in vista. 🔗 Leggi su Ravennatoday.it

