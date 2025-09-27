Roma, 26 set. - (Adnkronos) - Un incontro di lavoro al Centro Studi Americani, organizzato da Meta e Adnkronos, ha riunito rappresentanti delle istituzioni, del mondo accademico e delle imprese per discutere del futuro della regolazione tecnologica in Europa. E' stata l'occasione per affrontare in modo franco le sfide legate a intelligenza artificiale, sostenibilità ambientale e competitività industriale. Il dibattito si è sviluppato intorno a un nodo centrale: come coniugare innovazione e regole senza che l'eccesso normativo finisca per frenare lo sviluppo di tecnologie cruciali per l'Europa, dal cloud al calcolo quantistico, fino alla cybersicurezza. 🔗 Leggi su Iltempo.it

© Iltempo.it - Innovazione, a Roma confronto su tecnologia, rapporti transatlantici e competitività Europa