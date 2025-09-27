Innocence replica puntate 27 settembre in streaming | Video Mediaset
A partire da oggi – sabato 27 settembre – sulla piattaforma Mediaset Infinity sono disponibili nuovi episodi della soap turca Innocence. Ecco i video delle puntate 25, 26 e 27. Dopo l’uscita dell’articolo che infanga Bahar, lei e Timur si interrogano su chi possa aver rivelato dettagli segreti sul loro matrimonio, celebrato quando la donna era già incinta di Ela. La preoccupazione per l’imminente commissione psichiatrica a cui Ela dovrà sottoporsi cresce a tal punto che l’avvocato Bahadir teme che potrebbe ritorcersi contro di lei. Gli esiti della perizia mostrano che Ela è incapace di formulare giudizi razionali sulla sua esperienza di quella terribile notte. 🔗 Leggi su Superguidatv.it
