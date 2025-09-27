Inizia il campionato della Scuola Basket Arezzo C' è da sfatare il tabù Lucca

Domani, domenica 28 settembre, alle ore 18 il Palasport Estra ospiterà la prima giornata del campionato di serie B di pallacanestro tra Scuola Basket Arezzo e Basketball Club Lucca. Avversario subito di fascia alta per l'esordio della Sba: il Basketball Club Lucca dopo la sconfitta nella finale.

Domenica al Palasport Estra contro Lucca inizia il campionato della SBA - Arezzo, 26 settembre 2025 – Domenica al Palasport Estra contro Lucca inizia il campionato della SBA Si giocherà alle 18 l'esordio in Serie B della nuova squadra di coach Fioravanti

