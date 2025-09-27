Inizia il campionato della Scuola Basket Arezzo C' è da sfatare il tabù Lucca
Domani, domenica 28 settembre, alle ore 18 il Palasport Estra ospiterà la prima giornata del campionato di serie B di pallacanestro tra Scuola Basket Arezzo e Basketball Club Lucca. Avversario subito di fascia alta per l'esordio della Sba: il Basketball Club Lucca dopo la sconfitta nella finale. 🔗 Leggi su Today.it
In questa notizia si parla di: inizia - campionato
Volley Bergamo 1991, il campionato inizia il 6 ottobre: 8 su 13 in trasferta nel girone d’andata
Il Faenza inizia la preparazione estiva al campionato di Eccellenza e punta sui giovani del vivaio
Igor Volley, il campionato inizia il 6 ottobre: il calendario completo
Domani inizia il campionato di Serie C! La presidente FIP Sicilia Cristina Correnti rivolge un grande in bocca al lupo a tutte le società partecipanti, ai dirigenti, agli allenatori, ai cestisti, agli arbitri, agli ufficiali di campo, agli osservatori e a tutti gli addetti ai lav - facebook.com Vai su Facebook
Inizia il campionato della nostra primavera! Buona fortuna agli azzurrini e a mister Pablo Gonzalez per questa nuova stagione #ForzaNovara #NovaraFC #Primavera4 - X Vai su X
Domenica al Palasport Estra contro Lucca inizia il campionato della SBA - Arezzo, 26 settembre 2025 – Domenica al Palasport Estra contro Lucca inizia il campionato della SBA Si giocherà alle 18 l'esordio in Serie B della nuova squadra di coach Fioravanti ... Scrive lanazione.it
Basket B interregionale. Esordi o in casa per Recanati, fuori Attila Junior e B-Chem - Inizia in questo week end il campionato di serie B interregionale che vede al via sette formazioni marchigiane, quattro ... Lo riporta msn.com