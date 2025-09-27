ingoia castagna al parco paura per un bimbetto

Una castagna che poteva costargli la vita. È ricoverato nel reparto di terapia intensiva neonatale del Santa Maria della Misericordia un bambino di 11 mesi che, nel pomeriggio di giovedì, a causa del frutto ingurgitato che gli ha ostruito le vie respiratorie, a quanto è stato possibile apprendere, è andato in arresto cardiorespiratorio. L’episodio si è verificato in un parco di Madonna Alta. Il piccolo, secondo quanto ricostruito, era insieme a un familiare quando ha improvvisamente smesso di respirare. Intuendo la gravità della situazione, è stato subito chiesto l’intervento del 118. Il personale intervenuto ha provveduto a un primo soccorso sul posto, liberando il piccolo dall’ostruzione e consentendogli di tornare a respirare, mentre l’ambulanza correva verso l’ospedale. 🔗 Leggi su Lanazione.it

