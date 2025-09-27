Infrastrutture stradali | in arrivo 14 milioni di euro a Genova
In arrivo in Liguria, dal ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti, oltre 31 milioni di euro per interventi di riqualificazione delle infrastrutture stradali della regione. Lo ha annunciato il consigliere regionale delegato allo sviluppo economico Alessio Piana, esponente della Lega.Si. 🔗 Leggi su Genovatoday.it
Piano straordinario per le Province della Sicilia, dal Mit oltre 93 milioni di euro per interventi di riqualificazione delle infrastrutture stradali
Dal Ministero arrivano 11milioni alla provincia di Chieti per la riqualificazione delle infrastrutture stradali
Infrastrutture stradali: dal Mit 14 milioni destinati alla città metropolitana di Genova - 855 euro per la regione Liguria, per interventi di riqualificazione delle infrastrutture stradali. msn.com scrive
Infrastrutture stradali: “Visione troppo dispersiva. Bergamo-Treviglio? Idea diversa da quella iniziale” - Continua a muoversi, tra cantieri e proposte, il capitolo infrastrutture e mobilità all’interno del territorio bergamasco. Secondo bergamonews.it