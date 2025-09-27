Infrastrutture stradali | in arrivo 14 milioni di euro a Genova

Genovatoday.it | 27 set 2025

In arrivo in Liguria, dal ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti, oltre 31 milioni di euro per interventi di riqualificazione delle infrastrutture stradali della regione. Lo ha annunciato il consigliere regionale delegato allo sviluppo economico Alessio Piana, esponente della Lega.Si. 🔗 Leggi su Genovatoday.it

