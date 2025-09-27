Infrastrutture riqualificazione delle strade | dal Mit 86 milioni di euro alla Campania
Dal ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti sono stati ripartiti un totale di 85.648.012 euro per la regione Campania, per interventi di riqualificazione delle infrastrutture stradali. Si tratta di fondi che saranno utilizzabili dalle province, nell'ambito di una strategia nazionale che ha assegnato oltre un miliardo di euro dal nord al sud d'Italia. "Una cifra ingente – si legge in una nota – che tiene conto delle effettive esigenze di adeguamento della rete stradale gestita dalle province, frutto di un provvedimento fortemente voluto dal vicepresidente del Consiglio e ministro delle Infrastrutture e dei Trasporti, Matteo Salvini".
