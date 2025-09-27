Infortunio Conceicao | perché il portoghese non è stato convocato per Juve Atalanta Il motivo dietro questa decisione

Juventusnews24.com | 27 set 2025 | 🔊 Ascolta la notizia

Infortunio Conceicao: per quale motivo il portoghese non è stato convocato per Juve Atalanta. Dentro alla decisione di Igor Tudor. Una scelta dettata dalla prudenza e dalla programmazione. Per il big match di questo pomeriggio contro l’ Atalanta, Igor Tudor ha deciso di non convocare Francisco Conceicao. Secondo Giovanni Albanese, l’esclusione del fantasista portoghese è una scelta precauzionale, mirata a preservarlo in vista del fitto calendario che attende la Juventus. Nessun rischio: gestione programmata. Dopo il problema muscolare accusato in Nazionale, Conceicao era rientrato a tempo di record, giocando e segnando da titolare a Verona. 🔗 Leggi su Juventusnews24.com

infortunio conceicao perch233 il portoghese non 232 stato convocato per juve atalanta il motivo dietro questa decisione

© Juventusnews24.com - Infortunio Conceicao: perché il portoghese non è stato convocato per Juve Atalanta. Il motivo dietro questa decisione

In questa notizia si parla di: infortunio - conceicao

Juve, Conceiçao sostituito per infortunio durante la partita col Genoa

Infortunio Conceicao: l’esterno della Juventus salta Ungheria Portogallo. Le condizioni rivelate nel comunicato ufficiale portoghese

Juve Inter, infortunio per Conceicao: le condizioni in vista del derby d’Italia

infortunio conceicao perch233 portogheseFLASH | Juventus, nuovo allarme Conceicao? Seduta personalizzata: le sue condizioni - Seduta di allenamento personalizzata quest’oggi alla Continassa per Francisco Conceicao, impegnato in ... Lo riporta fantamaster.it

infortunio conceicao perch233 portogheseInfortunio Conceiçao: quando torna, quante partite salta e i tempi di recupero - L'esterno della Juventus ha lasciato il ritiro per fare rientro a Torino: gli aggiornamenti sulle sue condizioni in vista delle prossime partite. Da ilbianconero.com

Cerca Video su questo argomento: Infortunio Conceicao Perch233 Portoghese