Infortunio Conceicao | perché il portoghese non è stato convocato per Juve Atalanta Il motivo dietro questa decisione

Infortunio Conceicao: per quale motivo il portoghese non è stato convocato per Juve Atalanta. Dentro alla decisione di Igor Tudor. Una scelta dettata dalla prudenza e dalla programmazione. Per il big match di questo pomeriggio contro l’ Atalanta, Igor Tudor ha deciso di non convocare Francisco Conceicao. Secondo Giovanni Albanese, l’esclusione del fantasista portoghese è una scelta precauzionale, mirata a preservarlo in vista del fitto calendario che attende la Juventus. Nessun rischio: gestione programmata. Dopo il problema muscolare accusato in Nazionale, Conceicao era rientrato a tempo di record, giocando e segnando da titolare a Verona. 🔗 Leggi su Juventusnews24.com

