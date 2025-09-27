Infortunio Belotti attimi di paura all’Unipol Domus | l’attaccante del Cagliari costretto al cambio contro l’Inter
Infortunio Belotti nel corso di Cagliari Inter, il “Gallo” lascia il campo nel primo tempo dopo un duro scontro con Martinez. Attesa per gli esami. Momenti di forte apprensione durante il primo tempo di Cagliari-Inter, match della 5ª giornata di Serie A. Al minuto 41, con i nerazzurri avanti 1-0 grazie alla rete di Lautaro Martinez, l’ attaccante rossoblù Andrea Belotti è stato protagonista di un episodio che ha gelato lo stadio. L’azione e lo scontro con il portiere. Il “Gallo”, soprannome storico dell’ex centravanti di Torino e Roma, si era inserito bene alle spalle della difesa nerazzurra, controllando un lancio lungo di Mina e puntando la porta. 🔗 Leggi su Internews24.com
In questa notizia si parla di: infortunio - belotti
Cagliari Inter LIVE 0-1: grave infortunio per Belotti, cambio forzato per i sardi
Belotti cade male a terra, infortunio per il Gallo in Cagliari-Inter: si teme un problema al ginocchio
Belotti si scontra con Martinez, infortunio durissimo per il Gallo: si teme un problema al ginocchio
CAGLIARI-INTER 0-1 (43'): CAMBIO CAGLIARI Esce Belotti infortunato Entra Prati - X Vai su X
Alessio Pala parla di Belotti ? Il commento dell'ex allenatore del Gallo - facebook.com Vai su Facebook
Paura per Bad Bunny, infortunio al ginocchio durante il concerto - Il cantante portoricano, icona mondiale del reggaeton con oltre 78 milioni di ascoltatori mensili su Spotify, ha avvertito un forte dolore al ginocchio sinistro mentre si ... Lo riporta adnkronos.com