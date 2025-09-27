Infortunio Belotti attimi di paura all’Unipol Domus | l’attaccante del Cagliari costretto al cambio contro l’Inter

Infortunio Belotti nel corso di Cagliari Inter, il “Gallo” lascia il campo nel primo tempo dopo un duro scontro con Martinez. Attesa per gli esami. Momenti di forte apprensione durante il primo tempo di Cagliari-Inter, match della 5ª giornata di Serie A. Al minuto 41, con i nerazzurri avanti 1-0 grazie alla rete di Lautaro Martinez, l’ attaccante rossoblù Andrea Belotti è stato protagonista di un episodio che ha gelato lo stadio. L’azione e lo scontro con il portiere. Il “Gallo”, soprannome storico dell’ex centravanti di Torino e Roma, si era inserito bene alle spalle della difesa nerazzurra, controllando un lancio lungo di Mina e puntando la porta. 🔗 Leggi su Internews24.com

