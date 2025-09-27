Infortunati Juve | chi non recupera per il big match con l’Atalanta Le novità ufficiali dall’infermeria con il punto giocatore per giocatore

Infortunati Juve: chi salta il big match con l’Atalanta. Le novità ufficiali dall’infermeria e il punto della situazione giocatore per giocatore. Una tegola confermata, un’assenza che pesa. Per la super sfida di questo pomeriggio contro l’Atalanta, Igor Tudor dovrà fare a meno di una delle sue frecce più preziose: Francisco Conceicao. L’esterno portoghese non ha recuperato dal problema muscolare e non figura nella lista dei convocati diramata dalla Juve. CONVOCATI JUVE PER L’ATALANTA: LA LISTA DI TUDOR Forfait Conceição: un’assenza che pesa. Dopo l’infortunio accusato in Nazionale, Chico era tornato (e alla grande) col Verona, segnando anche il gol del momentaneo 1-0. 🔗 Leggi su Juventusnews24.com

