Informazione Barachini | Giornalisti primo argine contro le fake news l’Ia sia aiuto non un sostituto

"Per costruire una reputazione editoriale servono dieci anni, per distruggerla basta un secondo". È partendo da questa consapevolezza che il sottosegretario alla presidenza del Consiglio con delega all'Informazione e all'Editoria, Alberto Barachini, illustra la visione del governo per sostenere il settore dell'informazione, messo a dura prova dalla rivoluzione digitale e dall'avvento dell'intelligenza artificiale.

In questa notizia si parla di: informazione - barachini

Informazione, Barachini: "Giornalisti primo argine contro le fake news, l'Ia sia aiuto non un sostituto" - Il giornalista è il primo, vero argine alle fake news e alla diffusione di contenuti che minano il rapporto di fiducia con i cittadini". Da adnkronos.com

SICUREZZA GIORNALISTI, SODDISFAZIONE DELL’ORDINE PER PROPOSTA BARACHINI - “Esprimiamo soddisfazione per la proposta del sottosegretario Alberto Barachini di dedicare una voce specifica del fondo editoria per la sicurezza dei giornalisti in aree di conflitto, ... Riporta 9colonne.it