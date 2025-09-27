"Sei mesi e forse più per avere qualche infermiere in Asl 5 e Asl 4". Davide Natale, segretario ligure e consigliere regionale del Partito Democratico, attacca anche sulla Sanità la giunta della nostra regione. "Per Bucci non c’è emergenza e al massimo la colpa è dei direttori generali che non hanno ancora chiaro il fabbisogno del personale – prosegue Natale –. Il concorso per assumere nuovi professionisti nella sanità dello Spezzino e del Tigullio è stato rimandato alla prossima primavera. Di fatto ci pare piuttosto una posticipazione dettata da questioni di bilancio in barba alle esigenze dei cittadini e dei lavoratori costretti a turni massacranti. 🔗 Leggi su Lanazione.it

© Lanazione.it - Infermieri, concorso rinviato: "Almeno altri sei mesi di attesa per rimpolpare gli organici"