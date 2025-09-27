Infermieri concorso rinviato | Almeno altri sei mesi di attesa per rimpolpare gli organici
"Sei mesi e forse più per avere qualche infermiere in Asl 5 e Asl 4". Davide Natale, segretario ligure e consigliere regionale del Partito Democratico, attacca anche sulla Sanità la giunta della nostra regione. "Per Bucci non c’è emergenza e al massimo la colpa è dei direttori generali che non hanno ancora chiaro il fabbisogno del personale – prosegue Natale –. Il concorso per assumere nuovi professionisti nella sanità dello Spezzino e del Tigullio è stato rimandato alla prossima primavera. Di fatto ci pare piuttosto una posticipazione dettata da questioni di bilancio in barba alle esigenze dei cittadini e dei lavoratori costretti a turni massacranti. 🔗 Leggi su Lanazione.it
Sanità: iniziato il maxi-concorso. Infermieri, in tremila per 124 posti. Assunzione per uno ogni venticinque
Arnas Garibaldi, indetto concorso per 40 infermieri a tempo indeterminato
Il Concorso Infermieri Puglia 2025 metterà a disposizione circa 1000-2000 posti per infermieri a tempo indeterminato. È una grande occasione per entrare stabilmente nel mondo della sanità pubblica regionale, ma occorre prepararsi con metodo e conoscenz - facebook.com Vai su Facebook
Concorso infermieri Liguria: in arrivo bandi per 160 posti nelle ASL #Simoneconcorsi #blogSimone #libriperconcorsi Leggi di più: https://bit.ly/4mvTzC9 - X Vai su X
Infermieri, concorso rinviato: "Almeno altri sei mesi di attesa per rimpolpare gli organici" - La denuncia del dem Natale sulla scelta di posticipare le selezioni previste a Spezia e nel Tigullio "In ballo questioni di bilancio, in barba alle esigenze di cittadini e lavoratori. Come scrive lanazione.it
Concorso Oss rinviato, Nursind: “migliaia di docenti persone lasciate nell’incertezza” - sanitari, atteso da migliaia di lavoratori, è stato improvvisamente rinviato a data da destinarsi. Riporta msn.com