India-Cina retorica comune all’Onu sul multilateralismo Ma obiettivi diversi

Alla settimana dell’Assemblea Generale delle Nazioni Unite, la Cina ha scelto di presentarsi come custode del multilateralismo e delle regole condivise, in contrapposizione a un Occidente percepito come meno impegnato su questo fronte. Ossia, Pechino si è voluta mostrare garante di un rinnovato ordine internazionale fondato sulle regole. Il premier Li Qiang ha usato il podio di New York per sottolineare che solo la cooperazione tra Stati, basata su fiducia reciproca, può generare la forza necessaria ad affrontare le crisi globali. Senza mai citare direttamente Washington, il suo discorso ha rappresentato una replica implicita alle parole d’ordine dell’amministrazione Trump, dal nazionalismo “America First” all’equilibrio di potere espresso nel principio della “pace attraverso la forza”. 🔗 Leggi su Formiche.net

