Incursioni e divisioni | la pace in Ucraina non è mai stata così lontana

Non si parla più di sedi per i negoziati, ma di muri anti-droni e regole d'ingaggio L'Identità. 🔗 Leggi su Lidentita.it © Lidentita.it - Incursioni e divisioni: la pace in Ucraina non è mai stata così lontana

Pace in Ucraina, Ppe diviso sulla strategia: i Paesi dell’est chiedono ancora il pugno duro con Putin - Bruxelles ha guardato con molta attenzione al vertice di Washington tra Donald Trump, Volodymyr Zelensky e i leader europei. Lo riporta ilfattoquotidiano.it

Incursioni, droni e missili. Così dal vertice in Alaska a oggi l’esercito russo ha alzato la posta in Ucraina - Strade regionali e piccoli centri urbani che sino a sei mesi fa consideravamo sostanzialmente sicuri sono ormai in mano ai soldati russi, o comunque vengono presi costantemente di mira dai ... Come scrive corriere.it