Incontro tra i sindaci della Diocesi di Bologna | Costruiamo un manifesto di speranza
Bologna, 27 settembre 2025 – Un incontro tra la Chiesa di Bologna e i sindaci del territorio per “organizzare la speranza”. Una serie di riunioni bipartisan, “senza colore politico”, che porteranno alla stesura di un manifesto dei primi cittadini della Diocesi bolognese il 6 giugno 2026. Il primo si è tenuto questa mattina a Villa Revedin: presenti l’arcivescovo Matteo Zuppi, il sindaco Matteo Lepore (che a livello nazionale rappresenta le Città metropolitane nell’Anci, l’unione dei comuni) e Alessandro Santoni, sindaco di San Benedetto Val di Sambro e coordinatore per l’Anci dei piccoli Comuni, oltre a tutti gli altri amministratori. 🔗 Leggi su Ilrestodelcarlino.it
In questa notizia si parla di: incontro - sindaci
Zes, esclusi 12 Comuni: incontro sindaci-Acquaroli
Malattia della vite. Incontro a Loro Ciuffenna con i produttori ei sindaci
Europam, il 21 luglio incontro tra Regione e sindaci
È quanto comunica il presidente della Conferenza dei sindaci vibonesi Salvatore Giordano dopo un incontro con i vertici dell’Asp che hanno reso noto il decreto regionale che assegna la prima tranche di risorse su un totale di 24 milioni di euro - facebook.com Vai su Facebook
Incontro tra i sindaci della Diocesi di Bologna: “Costruiamo un manifesto di speranza” - A Villa Revedin l’arcivescovo Zuppi ha ricevuto gli amministratori nella prima di una serie di riunioni: “Bisogna saper tenere unito il territorio nella propria mano”. Segnala ilrestodelcarlino.it
Diocesi: Bologna, domani in Seminario l’incontro del card. Zuppi con i sindaci - Sabato 27 settembre in Seminario a Bologna (Piazzale Bacchelli, 4) si svolgerà l’incontro, in forma riservata, dell’arcivescovo, card. Si legge su agensir.it