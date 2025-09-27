Incontro tra i sindaci della Diocesi di Bologna | Costruiamo un manifesto di speranza

Bologna, 27 settembre 2025 – Un incontro tra la Chiesa di Bologna e i sindaci del territorio per “organizzare la speranza”. Una serie di riunioni bipartisan, “senza colore politico”, che porteranno alla stesura di un manifesto dei primi cittadini della Diocesi bolognese il 6 giugno 2026. Il primo si è tenuto questa mattina a Villa Revedin: presenti l’arcivescovo Matteo Zuppi, il sindaco Matteo Lepore (che a livello nazionale rappresenta le Città metropolitane nell’Anci, l’unione dei comuni) e Alessandro Santoni, sindaco di San Benedetto Val di Sambro e coordinatore per l’Anci dei piccoli Comuni, oltre a tutti gli altri amministratori. 🔗 Leggi su Ilrestodelcarlino.it

