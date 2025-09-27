Incontro tra i sindaci della Diocesi di Bologna | Costruiamo un manifesto di speranza

Ilrestodelcarlino.it | 27 set 2025 | 🔊 Ascolta la notizia

Bologna, 27 settembre 2025 –  Un incontro tra la Chiesa di Bologna e i sindaci del territorio per “organizzare la speranza”. Una serie di riunioni bipartisan, “senza colore politico”, che porteranno alla stesura di un manifesto dei primi cittadini della Diocesi bolognese il 6 giugno 2026. Il primo si è tenuto questa mattina a Villa Revedin: presenti l’arcivescovo Matteo Zuppi, il sindaco Matteo Lepore (che a livello nazionale rappresenta le Città metropolitane nell’Anci, l’unione dei comuni) e Alessandro Santoni, sindaco di San Benedetto Val di Sambro e coordinatore per l’Anci dei piccoli Comuni, oltre a tutti gli altri amministratori. 🔗 Leggi su Ilrestodelcarlino.it

incontro tra i sindaci della diocesi di bologna costruiamo un manifesto di speranza

© Ilrestodelcarlino.it - Incontro tra i sindaci della Diocesi di Bologna: “Costruiamo un manifesto di speranza”

In questa notizia si parla di: incontro - sindaci

Zes, esclusi 12 Comuni: incontro sindaci-Acquaroli

Malattia della vite. Incontro a Loro Ciuffenna con i produttori ei sindaci

Europam, il 21 luglio incontro tra Regione e sindaci

incontro sindaci diocesi bolognaIncontro tra i sindaci della Diocesi di Bologna: “Costruiamo un manifesto di speranza” - A Villa Revedin l’arcivescovo Zuppi ha ricevuto gli amministratori nella prima di una serie di riunioni: “Bisogna saper tenere unito il territorio nella propria mano”. Segnala ilrestodelcarlino.it

incontro sindaci diocesi bolognaDiocesi: Bologna, domani in Seminario l’incontro del card. Zuppi con i sindaci - Sabato 27 settembre in Seminario a Bologna (Piazzale Bacchelli, 4) si svolgerà l’incontro, in forma riservata, dell’arcivescovo, card. Si legge su agensir.it

Cerca Video su questo argomento: Incontro Sindaci Diocesi Bologna