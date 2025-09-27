Inclusione e crescita In Sport premiata alla Scala

Premio Impresa Lavoro 2025 per In Sport. La società dilettantistica brianzola si aggiudica il prestigioso riconoscimento della Camera di Commercio interprovinciale. Sul palco della Scala, ogni anno e stavolta anche loro, "gli imprenditori che hanno contribuito alla crescita del sistema economico del territorio e che si sono contraddistinti per correttezza professionale e per la lunga attività a favore dello sviluppo della zona". Nell’attività agonistica il fiore all’occhiello è il progetto Rane Rosse, un’eccellenza che annovera tra le proprie fila atleti di altissimo livello nazionale e internazionale. 🔗 Leggi su Ilgiorno.it

