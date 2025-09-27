Un giovane di 27 anni è morto oggi pomeriggio a Castelfranco Veneto, in località Sant’Andrea Oltre Muson, in provincia di Treviso, dopo che l’auto sulla quale viaggiava si è schiantata prima contro un palo, quindi contro un albero e poi si è ribaltata. Il ragazzo è morto sul colpo, mentre un 37enne che era con lui, e che guidava l’auto, è rimasto gravemente ferito e trasportato d’urgenza in elisoccorso presso il Pronto Soccorso dell’ospedale di Treviso. L’auto, poco prima, era transitata a forte velocità e commettendo più violazioni al Codice della strada, di fronte ad un’autoradio dei carabinieri di Castelfranco che aveva tentato di inseguirla per poi trovarsi di fronte all’incidente già avvenuto. 🔗 Leggi su Lapresse.it

© Lapresse.it - Incidenti stradali, auto contro albero nel Trevigiano: morto 27enne