Incidente sulla via Emilia a San Rocco al Porto | due feriti il più grave trasportato in elisoccorso

San Rocco al Porto (Lodi), 27 settembre 2024 – Grave incidente stradale oggi, 27 settembre 2025, sulla Strada Statale 9 via Emilia, all’altezza del territorio comunale di San Rocco al Porto. Due automobili si sono scontrate in circostanze ancora da chiarire, nella prima serata, provocando il ferimento di due uomini. Sul posto è intervenuta una squadra dei Vigili del Fuoco del Comando Provinciale di Lodi, proveniente dal distaccamento volontario di Casalpusterlengo, con un’autopompa serbatoio. I pompieri hanno lavorato fianco a fianco con i sanitari del 118 per estrarre uno dei conducenti, rimasto bloccato all’interno del proprio veicolo ma non, per fortuna, incastrato tra le lamiere. 🔗 Leggi su Ilgiorno.it © Ilgiorno.it - Incidente sulla via Emilia a San Rocco al Porto: due feriti, il più grave trasportato in elisoccorso

