Incidente stradale all' alba sulla Tangenziale Nord di Torino | scontro tra due veicoli chiuso lo svincolo per Falchera
Incidente stradale all’alba di oggi, 27 settembre 2025, sulla tangenziale Nord di Torino. Erano circa le sei quando due automobili che viaggiavano in direzione di Milano si sono scontrate, vicino allo svincolo per Falchera.I soccorsiDue persone, ferite, sono state trasportate all’ospedale. 🔗 Leggi su Torinotoday.it
