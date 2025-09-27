Incidente per Anna Moroni l’annuncio da Caterina Balivo | come sta

News Tv. Un grande spavento e tanta preoccupazione, ma anche un ritorno in grande stile. Anna Moroni, storica cuoca televisiva, è tornata oggi a La volta buona, il programma di Caterina Balivo in onda su Rai 1, dopo l’incidente che l’ha vista protagonista la scorsa settimana. La presentatrice ha aperto la puntata parlando di eterna giovinezza e consigli per il benessere, ma poco prima di accogliere la sua ospite ha voluto spiegare al pubblico cosa fosse accaduto. Anna Moroni, nonostante la spalla infortunata e il tutore, ha scelto di non mancare all’appuntamento e di raccontare in diretta la dinamica della caduta. 🔗 Leggi su Tvzap.it © Tvzap.it - Incidente per Anna Moroni, l’annuncio da Caterina Balivo: come sta

In questa notizia si parla di: incidente - anna

Sergio Ravaglia e Anna Maria De Stefano: chi era la coppia morta nell’incidente aereo a Brescia

Incidente stradale ad Albese con Cassano: motociclista 63enne in codice rosso al Sant’Anna

Incidente sul viadotto dei Lavatoi a Como: ferita una ragazza di 27 anni, trasportata al Sant’Anna

Un automobilista di 23 anni ha patteggiato due anni di reclusione, con pena sospesa, in tribunale a Bergamo per l'incidente nel quale era morta Anna Greco, bimba di soli sei mesi - facebook.com Vai su Facebook

Anna Greco, bimba di 6 mesi #morta nell'#incidente: le auto in fiamme e l'accusa di omicidio stradale per un 23enne - X Vai su X

L’incidente di Anna Moroni: una brutta caduta e a La volta buona entra col tutore - Anna Moroni è in tuta, questa mattina aveva la vista dall’ortopedica che le ha detto come procede la convalescenza. Da ultimenotizieflash.com

Anna Moroni con il tutore al braccio a La Volta Buona: cosa è successo e come sta/ “Un piccolo incidente…” - Anna Moroni, vistoso tutore al braccio e disavventura per l’amata cuoca: il racconto a La Volta Buona di Caterina Balivo. Riporta ilsussidiario.net