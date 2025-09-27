Incidente non grave e senza vittime ma lo scienziato italiano rimane in carcere in Albania
Un incidente stradale non grave, che peraltro non ha neppure causato feriti, rischia di rovinare per sempre la vita di un nostro connazionale all'estero, detenuto da ormai due mesi in un carcere in Albania. È l'incredibile storia Michele D'Angelo, uno scienziato di 44 anni conosciuto a livello internazionale, e professore di biologia presso l'università dell'Aquila. D'Angelo si trova recluso nel penitenziario albanese di Fier, e la sua vicenda si sta rapidamente trasformando in un caso mediatico. Per lui si sono mobilitate l'università dell'Aquila e, ovviamente, la Farnesina. L'incubo del 44enne è cominciato lo scorso 8 agosto, quando l'uomo stava percorrendo in auto la Levan-Fier a bordo di una Lancia Ypsilon. 🔗 Leggi su Ilgiornale.it
