Incidente in tangenziale auto in testacoda all' interno della galleria

Poteva avere conseguenze più gravi l'incidente che si è verificato intorno alle 20 sulla tangenziale. Una Lancia Ypsilon è andata in testa coda per poi schiantarsi contro le barriere della galleria Bordonaro. Per fortuna l'uomo alla guida non ha riportato ferite. Sul posto la polizia stradale e. 🔗 Leggi su Messinatoday.it

In questa notizia si parla di: incidente - tangenziale

Incidente mortale sulla tangenziale, tutto in fiamme: muore giovanissima: “Terribile”

Incidente oggi in tangenziale a Modena, auto contro un albero, giovane muore carbonizzata

Incidente in tangenziale, ragazza muore carbonizzata a Modena: si era schiantata contro un albero

Leggi l'articolo - Biella, traffico e lunghe code per un incidente sul Ponte della Tangenziale #notiziedalbiellese #newspiemonte #biellanews #notiziebiella #biellanotizie #newsbiella #biella #carabinieri - facebook.com Vai su Facebook

#Incidente | #Viabilità | Tangenziale Di Pavia ? Incidente risolto Terminate le code tra San Martino Siccomario e il bivio per il raccordo Pavia-Bereguardo ? #Milano @Emergenza24 | #Luceverde - X Vai su X

Paura sulla Tiburtina: auto in testacoda nel punto dove domenica è morto un ciclista - Incidente ieri pomeriggio sulla Tiburtina Valeria, in prossimità dello svincolo per Villa San Sebastiano, nello stesso punto dove alcuni ... Riporta marsicalive.it

Frontale tra auto in tangenziale davanti alle Corti Venete, sei all’ospedale - Incidente frontale fra auto all'altezza del raccordo tra tangenziale sud e tangenziale est, alle Corti Venete: sei persone all'ospedale. Secondo veronaoggi.it