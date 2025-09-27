Incidente con due persone coinvolte il muso dell' auto crolla sull' asfalto

Leccotoday.it | 27 set 2025 | 🔊 Ascolta la notizia

Schianto tra due auto in corso Carlo Alberto a Lecco, una “perde la faccia”. Il sinistro, dagli esiti per fortuna non gravi, è avvenuto alle 16.15 di oggi, sabato 27 settembre, nei pressi del supermercato Esselunga. Stando alle prime informazioni a disposizione, due vetture si sarebbero scontrate. 🔗 Leggi su Leccotoday.it

Immagine generica

In questa notizia si parla di: incidente - persone

Edda e Luca morti nell’incidente in moto, il grande dolore: “Persone fantastiche”

Incidente sulla Milano Meda: due persone in ospedale e traffico in tilt

Incidente: auto con due persone finisce nel fossato, ferita una donna incinta

incidente due persone coinvolteIncidente con due persone coinvolte, il muso dell'auto crolla sull'asfalto - Schianto tra due auto in corso Carlo Alberto a Lecco, una “perde la faccia”. Secondo leccotoday.it

incidente due persone coinvolteIncidente nella galleria Trentapassi lungo la Sp510, auto in fiamme - Secondo le primissime informazioni due veicoli si sarebbero scontrati all’interno del tunnel: a seguito ... Da giornaledibrescia.it

Cerca Video su questo argomento: Incidente Due Persone Coinvolte