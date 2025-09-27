Incidente aereo all’aeroporto di Ampugnano ma è soltanto un’esercitazione

SOVICILLE – Una mattinata di addestramento per affinare le competenze alla gestione delle maxiemergenze ha impegnato oggi (27 settembre) tutto il sistema di emergenza 118: medici, infermieri e operatori tecnici di Esculapio della Centrale Operativa 118 Siena – Grosseto dell’Asl Toscana sud est a fianco di Anpas, Cri e Misericordie della provincia di Siena. All’esercitazione hanno partecipato anche gli psicologi della Asl Toscana sud est e il personale dell’Associazione Cb Il Palio, supporto prezioso, ormai da tempo, per le comunicazioni in occasione di maxieventi come il Palio. L’iniziativa si inserisce in un percorso ormai consolidato di collaborazione e professionalizzazione congiunta tra l’Unità operativa complessa Centrale operativa 118 area provinciale Senese e Grossetana diretta dal dottor Stefano Dami e l’Unità operativa complessa elisoccorso e 118 Area provinciale grossetana diretta dal dottor Stefano Barbadori, entrambe afferenti al Dipartimento di emergenza urgenza dell’Asl Toscana sud est diretta dal dottor Mauro Breggia. 🔗 Leggi su Corrieretoscano.it