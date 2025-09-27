Incidente a Sala Consilina tra auto e scooter | tre feriti si indaga

Brutto incidente, in serata, a Sala Consilina. Per cause da accertare, un'auto e uno scooter si sono violentemente scontrati: ad avere la peggio, i due giovani a bordo del mezzo a due ruote, condotti d'urgenza in ospedale. Ferita anche la conducente della vettura. Sul posto, oltre ai sanitari del. 🔗 Leggi su Salernotoday.it

In questa notizia si parla di: incidente - sala

Incidente sul lavoro, morti due operai di 23 e 30 anni a Santa Maria di Sala: caduti in una cisterna durante le pulizie della fossa biologica

Incidente sul lavoro, morti due operai di 23 e 30 anni a Santa Maria di Sala: caduti in una cisterna durante le pulizie della fossa biologica in una villa

Incidente tra auto e scooter a Sala Consilina: centauro in ospedale

RUFFA DEL FALSO INCIDENTE SVENTATA A SANTA MARIA DI SALA: ARRESTATI DUE CAMPANI Due uomini della campania di 27 e 20 anni hanno tentato di truffare un 88enne con il falso incidente. Grazie alla prontezza del figlio e all’intervento dei carab - facebook.com Vai su Facebook

Violento incidente stradale a Sala Consilina, scontro auto-moto: due feriti gravi - Violento scontro, questa sera, avvenuto in via Traverse, nel Comune di Sala Consilina, tra una motocicletta ed un’automobile, due i giovani rimasti gravemente feriti. Secondo infocilento.it

Grave scontro tra auto e scooter a Sala Consilina. Feriti due giovani e una donna - Sul posto sono immediatamente accorsi i sanitari del 118 con ambulanza rianimativa e automedica dalla postazione di Sant’Arsenio che hanno trasportato i due giovani gravemente feriti al “Curto” di ... Da ondanews.it