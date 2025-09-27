Inchiesta urbanistica annullati i domiciliari a Catella | le motivazioni dei giudici

Tgcom24.mediaset.it | 27 set 2025 | 🔊 Ascolta la notizia

In capo a Manfredi Catella non emergono "i gravi indizi di colpevolezza". E i corposi atti della maxi - inchiesta sull'urbanistica milanese "non hanno dimostrato" l'esistenza di un patto corruttivo tra il Ceo di Coima e l'architetto e componente della Commissione paesaggio, Alessandro Scandurra. Lo spiegano i giudici del Riesame nelle motivazioni, depositate ieri, della decisione con cui hanno revocato i domiciliari inflitti all'immobiliarista dal gip Mattia Fiorentini. Motivazioni molto critiche nei confronti delle argomentazioni della Procura, così come lo erano state quelle - speculari - su Scandurra. 🔗 Leggi su Tgcom24.mediaset.it

inchiesta urbanistica annullati i domiciliari a catella le motivazioni dei giudici

© Tgcom24.mediaset.it - Inchiesta urbanistica,"annullati i domiciliari a Catella: le motivazioni dei giudici

In questa notizia si parla di: inchiesta - urbanistica

Inchiesta urbanistica, il sindaco Sala incontra il Pd. «Confermiamo il nostro appoggio, si può ripartire»

Dal nuovo Pirellino al Villaggio olimpico: la mappa dei cantieri dell’inchiesta urbanistica a Milano

Inchiesta urbanistica Milano, l’impero di Catella: miliardi per rimodellare lo skyline

inchiesta urbanistica annullati domiciliariInchiesta urbanistica, Riesame: “Dalle chat di Catella contatti impropri, ma non emerge corruzione” - Milano, 26 settembre 2025 – Non ci sarebbero “gravi indizi di colpevolezza” per il reato di corruzione. Lo riporta msn.com

inchiesta urbanistica annullati domiciliariInchiesta urbanistica, Scandurra torna a parlare: su di me narrazioni distorte, il Riesame ristabilisce la verità - Dopo l'annullamento degli arresti domiciliari, l’architetto Alessandro Scandurra esprime gratitudine a chi lo ha sostenuto, ribadendo il suo impegno per un'architettura che migliori la vita delle pers ... Riporta milanofinanza.it

Cerca Video su questo argomento: Inchiesta Urbanistica Annullati Domiciliari