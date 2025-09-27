Inchiesta urbanistica annullati i domiciliari a Catella | le motivazioni dei giudici

In capo a Manfredi Catella non emergono "i gravi indizi di colpevolezza". E i corposi atti della maxi - inchiesta sull'urbanistica milanese "non hanno dimostrato" l'esistenza di un patto corruttivo tra il Ceo di Coima e l'architetto e componente della Commissione paesaggio, Alessandro Scandurra. Lo spiegano i giudici del Riesame nelle motivazioni, depositate ieri, della decisione con cui hanno revocato i domiciliari inflitti all'immobiliarista dal gip Mattia Fiorentini. Motivazioni molto critiche nei confronti delle argomentazioni della Procura, così come lo erano state quelle - speculari - su Scandurra. 🔗 Leggi su Tgcom24.mediaset.it

