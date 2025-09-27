Incendio sul camion Ama rifiuti scaricati in strada per salvare il compattatore

Hanno preso fuoco e sono stati scaricati in strada per evitare che le fiamme avvolgessero il compattatore Ama. L'incendio a bordo di un camion dell'azienda municipalizzata ha interessato un carico di plastica, riversato poi all'altezza di piazza San Giovanni Battista de La Salle per scongiurare. 🔗 Leggi su Romatoday.it

In questa notizia si parla di: incendio - camion

Incendio in autostrada: camion a fuoco. Circolazione bloccata sull’A1

Incendio all’Osmannoro: a fuoco tre camion nel deposito Esselunga. Alta colonna di fumo nero (foto)

Incendio nel parcheggio di un magazzino: tre camion a fuoco

ULTIM'ORA | Fiamme e fumo in strada a Udine: camion va a fuoco -> https://www.nordest24.it/udine-incendio-camion-caffe-beltrame - facebook.com Vai su Facebook

Incendio sul camion Ama, rifiuti scaricati in strada per salvare il compattatore - Hanno preso fuoco e sono stati scaricati in strada per evitare che le fiamme avvolgessero il compattatore Ama. romatoday.it scrive

In fiamme la spazzatura su uno "squaletto". Così l'operatore Ama ha salvato il mezzo - 15, in Piazza San Giovanni un principio di incendio ha interessato i rifiuti trasportati a bordo di uno ... Scrive romatoday.it