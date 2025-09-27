Incendio sul camion Ama rifiuti scaricati in strada per salvare il compattatore

Hanno preso fuoco e sono stati scaricati in strada per evitare che le fiamme avvolgessero il compattatore Ama. L'incendio a bordo di un camion dell'azienda municipalizzata ha interessato un carico di plastica, riversato poi all'altezza di piazza San Giovanni Battista de La Salle per scongiurare. 🔗 Leggi su Romatoday.it

