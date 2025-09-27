Incendio nella residenza per anziani intervento dei vigili del fuoco

Venerdì sera, 26 settembre 2025, i vigili del fuoco sono intervenuti a Cornigliano per un incendio sviluppatosi in una stanza di una residenza per anziani. All'arrivo dei pompieri in via Nino Cervetto il personale della Rsa aveva già provveduto a mettere in sicurezza gli ospiti e a estinguere. 🔗 Leggi su Genovatoday.it

Incendio nella Rsa “Casa per coniugi” a Milano: dopo due anni la residenza per anziani è ancora chiusa

Drone ucraino attacca la villa di Putin sul Mar Nero, incendio e 41 ettari di terreno bruciati intorno alla residenza - VIDEO

Incendio in una residenza estiva, crolla muro portante: danni ingenti

Incendio in una residenza estiva, crolla muro portante: danni ingenti

Una donna di 95 anni, Giuseppina Fiumi, e la figlia 69enne Maria Teresa Santoni sono morte nell'incendio che nella tarda serata di lunedì ha devastato a Bagnacavallo, nel Ravennate, Villa Ballotta, storica residenza in via Carraia, al confine con Masiera.

Spagna, incendio in residenza per anziani: almeno 10 morti - Almeno dieci persone sono morte e diverse altre sono rimaste ferite, una delle quali in modo grave, a causa di un incendio divampato in una struttura

Fiamme nel garage, il fumo invade la casa: in salvo coppia di anziani. Intervento dei vigili del fuoco - Le fiamme sono divampate nel garage, poi il fumo ha invaso l'appartamento al piano superiore.