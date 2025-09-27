Incendio alla Cofren il Comune intima la messa in sicurezza
Tempo di lettura: 2 minuti Paura nella serata di giovedì 25 settembre presso la ditta CoFren S.r.l. di Pianodardine, dove un incendio ha interessato il reparto “spalmatura”. L’allarme è scattato intorno alle 21:55, con il pronto intervento dei Vigili del Fuoco del Comando provinciale di Avellino. Secondo quanto riportato nella comunicazione ufficiale giunta a Palazzo di Città, le fiamme hanno coinvolto un macchinario e gli impianti del reparto, estendendosi parzialmente anche all’“area mix”, adiacente alla zona colpita. Decisivo l’intervento dei caschi rossi che, coadiuvati dagli stessi operai già impegnati nelle prime operazioni di contenimento, sono riusciti a circoscrivere e spegnere l’incendio, evitando che il rogo si propagasse agli altri reparti. 🔗 Leggi su Anteprima24.it
