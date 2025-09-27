Casorate Primo (Pavia), 27 settembre 2025 - Un' auto a fuoco, con le fiamme che si sono estese anche a quella parcheggiata a fianco. Carabinieri e vigili del fuoco sono intervenuti poco prima delle 2 di oggi, sabato 27 settembre, in via Falcone a Casorate Primo. Due le automobili coinvolte dal rogo, che è stato domato dall'intervento sia dei vigili del fuoco di Casorate Primo che dell'autobotte inviata in supporto dal Comando provinciale di Pavia. In base alla ricostruzione della dinamica dell'incendio, sarebbe partito dalla Seat Leon, parcheggiata in strada, di proprietà di un 30enne che abita nelle immediate vicinanze, per poi estendersi anche alla Dacia, di una donna che vive nello stesso palazzo. 🔗 Leggi su Ilgiorno.it

© Ilgiorno.it - Incendio a Casorate Primo, due auto andate a fuoco: indagini sulle cause dell'incendio