Incendio a Briga Novarese | morta una persona tra le fiamme

Novaratoday.it | 27 set 2025 | 🔊 Ascolta la notizia

Gravissimo incendio a Briga Novarese nella prima mattinata di oggi, sabato 27 settembre.Un'abitazione ha preso fuoco per cause non ancora chiarite: secondo le prime informazioni sembra che nel rogo sia morta una persona che abitava nella casa.Sul posto sono intervenuti i vigili del fuoco con. 🔗 Leggi su Novaratoday.it

Immagine generica

In questa notizia si parla di: incendio - briga

Incendio in una casa a Briga Novarese: donna muore tra le fiamme

incendio briga novarese mortaIncendio in una casa a Briga Novarese: c'è un morto - Gravissimo incendio a Briga Novarese sabato 27 settembre 2025. Riporta leggo.it

Incendio in una palazzina del Torinese, morta una donna - E' morta a 29 anni nell'incendio che ha divorato la sua casa e i tanti, tantissimi oggetti che la popolavano come un bazar, un mercatino, un luogo della memoria. Si legge su ansa.it

Cerca Video su questo argomento: Incendio Briga Novarese Morta