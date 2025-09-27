Inaugurato il treno dedicato alle terre di Giacomo Puccini | per tre mesi in servizio tra Firenze e Viareggio

Un’iniziativa congiunta tra la Regione Toscana e la Camera di Commercio della Toscana Nord Ovest ha dato il via a un progetto di promozione territoriale unico: per i prossimi tre mesi, un treno interamente dedicato a Giacomo Puccini e ai luoghi che ne hanno segnato la vita e l’arte collegherà le. 🔗 Leggi su Firenzetoday.it

