L’INAUGURAZIONE. Riapre in Città Alta, negli spazi del Palazzo episcopale, il museo che custodisce e racconta secoli di arte sacra. Monsignor Francesco Beschi: «È la rappresentazione della nostra umanità illuminata dalla luce della fede». Nel pomeriggio la grande festa. 🔗 Leggi su Ecodibergamo.it © Ecodibergamo.it - Inaugurato il nuovo Museo Diocesano di Bergamo, il Vescovo: «Segno di cultura e di pace» - Foto e video

Inaugurato il nuovo Museo Diocesano di Bergamo, il Vescovo: «Segno di cultura e di pace» - Foto e video - Riapre in Città Alta, negli spazi del Palazzo episcopale, il museo che custodisce e racconta secoli di arte sacra ... Secondo ecodibergamo.it

È grande festa per “Il Bernareggi”: apertura gratuita per il museo diocesano - Oltre mille persone hanno preso parte all’inaugurazione de Il Bernareggi, tra il taglio del nastro, i tre cortei guidati dai corpi musicali ... Si legge su bergamonews.it