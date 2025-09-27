Inarrestabile Farage Se si votasse domani potrebbe essere premier della Gran Bretagna

Laverita.info | 27 set 2025 | 🔊 Ascolta la notizia

Starmer gioca il jolly del «documento digitale contro i clandestini»: svolta distopica con la scusa di fermare gli sbarchi. I numeri però danno Reform Uk vicino alla soglia per governare da solo. 🔗 Leggi su Laverita.info

inarrestabile farage se si votasse domani potrebbe essere premier della gran bretagna

© Laverita.info - Inarrestabile Farage. Se si votasse domani potrebbe essere premier della Gran Bretagna

In questa notizia si parla di: inarrestabile - farage

Cerca Video su questo argomento: Inarrestabile Farage Votasse Domani