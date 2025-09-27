Inarrestabile Farage Se si votasse domani potrebbe essere premier della Gran Bretagna
Starmer gioca il jolly del «documento digitale contro i clandestini»: svolta distopica con la scusa di fermare gli sbarchi. I numeri però danno Reform Uk vicino alla soglia per governare da solo. 🔗 Leggi su Laverita.info
In questa notizia si parla di: inarrestabile - farage
#LaVeritàdioggi La Flotilla sperona Mattarella ma chi è a bordo rischia 12 anni ?Inarrestabile Farage. Se si votasse domani potrebbe essere premier della Gran Bretagna ?Commissione Covid, Rezza svela nuovi altarini: «Sui vaccini abbiamo perso ogni c - X Vai su X