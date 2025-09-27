In tre a processo per rapina aggravata ai danni di un 47enne

Sarà celebrato con rito abbreviato il processo a carico di tre cittadini romeni accusati di rapina aggravata ai danni di un 47enne ascolano. La decisione è stata presa dal tribunale di Ascoli, dopo la richiesta avanzata dai difensori Simone Matraxia e Fabrizia Cangemi, che assistono i tre imputati, una donna di 25 anni e due uomini di 41 e 36 anni. La vicenda risale alla sera del 29 dicembre 2024. La vittima, dopo aver contattato online una giovane presentatasi come prostituta, aveva raggiunto la sua abitazione a Porto d’Ascoli. L’incontro, nato come appuntamento privato, si è trasformato in un incubo: mentre i due erano in camera da letto, hanno fatto irruzione due uomini. 🔗 Leggi su Ilrestodelcarlino.it

