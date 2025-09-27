In tre a processo per rapina aggravata ai danni di un 47enne
Sarà celebrato con rito abbreviato il processo a carico di tre cittadini romeni accusati di rapina aggravata ai danni di un 47enne ascolano. La decisione è stata presa dal tribunale di Ascoli, dopo la richiesta avanzata dai difensori Simone Matraxia e Fabrizia Cangemi, che assistono i tre imputati, una donna di 25 anni e due uomini di 41 e 36 anni. La vicenda risale alla sera del 29 dicembre 2024. La vittima, dopo aver contattato online una giovane presentatasi come prostituta, aveva raggiunto la sua abitazione a Porto d’Ascoli. L’incontro, nato come appuntamento privato, si è trasformato in un incubo: mentre i due erano in camera da letto, hanno fatto irruzione due uomini. 🔗 Leggi su Ilrestodelcarlino.it
In questa notizia si parla di: processo - rapina
"Posso fare un foto con i pappagalli?" e gli strappa il crocifisso: a processo per rapina
Rapina con percosse per gli occhiali da sole: processo per direttissima
La rapina finita con uno sfregio al viso a Soncino: minorenne portato in comunità in attesa del processo
Gennaro Lepenne, commerciante di Bari, è finito a processo con l'accusa di rapina in concorso per aver assunto il ruolo di "basista" nel colpo effettuato il 9 giugno 2017 nell'ufficio postale di via Garrone nel quartiere Carrassi. Quel giorno i quattro rapinatori, ar - facebook.com Vai su Facebook
È stato rinviato a giudizio Jashandeep Badhan, accusato di omicidio aggravato e rapina per la morte di Sara Centelleghe avvenuta il 26 ottobre 2024 a Costa Volpino. Il processo, davanti alla Corte d’assise di Bergamo, inizierà il 28 ottobre. - X Vai su X
Ucciso a botte per 50 euro. In tre a processo per l’omicidio a Valbrembo - Due giovani accusati del delitto di Luciano Muttoni, a Valbrembo, il terzo di rapina. Si legge su ecodibergamo.it
Trentenne sambenedettese malmenato dopo la rapina, l'aggressione fuori da un locale della Riviera: tre condanne a 4 anni e 4 mesi - SAN BENEDETTO Sono stati tutti condannati i tre imputati del processo per rapina e lesioni personali ai danni di un trentenne sambenedettese, aggredito e malmenato dopo essere stato derubato ... Da msn.com