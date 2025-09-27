In regione cresce l’allattamento esclusivo o predominante | +17% in dieci anni

In Emilia-Romagna sempre più donne scelgono l’allattamento esclusivo al seno o predominante, a scapito di quello artificiale. Confermando l’efficacia delle politiche messe in campo dalla Regione a favore di una pratica che fa bene alle mamme e ai loro bebé. Lo rende noto la Regione.Negli ultimi. 🔗 Leggi su Ilpiacenza.it

