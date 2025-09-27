In piazza per il Festival Universitario di Rovigo il CUR festeggia 30 anni
Rovigo, 27 settembre 2025 – Si è concluso sotto il sole splendente di piazza Vittorio Emanuele II di Rovigo, il primo Festival Universitario della città. 30 anni di CUR, 30 anni di innovazione, vicinanza e soprattutto sinergia tra il mondo della formazione e quello delle istituzioni, dalle università al territorio tutto. Gli eventi, con oggi terminati, sono stati resi possibili grazie alla sinergia tra Provincia di Rovigo, Comune di Rovigo, la Camera di Commercio Venezia Rovigo, le aziende e gli enti del territorio, la Regione Veneto, la Fondazione Cassa di Risparmio di Padova Rovigo (Cariparo), Confindustria Veneto Est, il Conservatorio di musica Francesco Venezze, Marketing Arena, POP OUT, Edicò, le Università di Padova e Ferrara e l’Università Popolare Polesana. 🔗 Leggi su Ilrestodelcarlino.it
