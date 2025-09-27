In fuga col monopattino Inseguito dalla vittima ladro finisce in manette

Aspetta che un ragazzo di 27 anni parcheggi il suo monopattino fuori da un negozio in via Garibaldi ed entra in azione. Pensa di farla franca, un 39enne, che prende il piccolo veicolo e si dà alla fuga. Non sa che la scena viene vista in diretta proprio dal proprietario del monopattino. Il giovane esce immediatamente dal negozio e inizia a urlare in direzione del ladro. Quest’ultimo lascia cadere a terra il monopattino e continua la sua fuga a piedi. Il 27enne, però, non si dà per vinto e inizia a inseguirlo in direzione di Corso Isonzo. Finalmente lo raggiunge ma inizia una violenta colluttazione tra lui e il ladro. 🔗 Leggi su Ilrestodelcarlino.it

